Im Herbst 2022 wurde jenes Gebäude abgerissen, in welchem Generationen Oberkärntner schwimmen gelernt haben. Geblieben sind die Erinnerungen. Für die Stadt Spittal ist mit dem alten Hallenbad-Areal allerdings mehr geblieben, eine Immobilie in Zentrumsnähe. Und diese will man nun zu Geld machen. In dieser Woche hat der Stadtrat getagt - und für den Verkauf des Hallenbad-Areals den Fahrplan fixiert. Die Fläche, in Summe sind es 13.000 Quadratmeter, steht ab sofort zum Verkauf. Mindestverkaufspreis: 250 Euro pro Quadratmeter.