Perfekte Bedingungen für alle Langlauffans bietet die Nationalparkgemeinde Mallnitz mit 25 Kilometer gespurten und beschneiten Loipen (klassisch und Skating) im idyllischen Seebach- und Tauerntal sowie der Sonnenloipe am Rabisch.

Das stellte auch in dieser Woche die Loipengütesiegel-Kommission des Landes Kärnten bei ihrer diesjährigen Begutachtung der Mallnitzer Loipen fest. Bürgermeister Günther Novak teilte mit, dass noch in den nächsten Tagen ein Antrag auf Verlängerung für das "Kärntner Loipengütesiegel" für die nächsten fünf Jahre beim Amt der Kärntner Landesregierung eingereicht wird. Die Voraussetzungen für die Qualitätsstandards sind erfüllt, wenn eine entsprechende Schneesicherheit, bestimmte Streckenlängen, verschiedene Loipentypen, eine ausreichende Beschilderung sowie die regelmäßige Präparierung sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang bedankte sich Bürgermeister Novak auch bei der "Loipen-Crew" unter der Federführung von Josef Gfrerer für die vorbildliche Instandhaltung der Loipen.