Für einen 39-jährigen Mann aus Klagenfurt endete der Skitag am Nassfeld am Mittwochnachmittag um 13.45 Uhr. Mit seinen Alpinski fuhr die "Kammabfahrt" im am Naßfeld talwärts, als er von einem unbekannten männlichen Schifahrer von hinten gerammt wurde und stürzte. Der Zweitbeteiligte verließ umgehend nach dem Zusammenprall die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Aufgrund des Sturzes zog sich der 39-jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Verletzte wurde mittels Akia zur Mössernbahn Talstation transportiert und von dort per Rettungshubschrauber "ARA-3" in das Krankenhaus Villach verbracht.