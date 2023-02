Die Initialzündung für einen breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess in Irschen gab eine Sitzung des Kulturausschusses. "Wisst ihr eigentlich ganz genau, was ihr wollt?", warf ein externer Experte in der Diskussion ein. "In Zeiten, wo direkte Demokratie immer mehr eingefordert wird, wollten wir die Bevölkerung einbinden", schildert Peter Sommer (ÖVP), Vizebürgermeister und Ausschussobmann. Das Projekt "Irschen 2035" war geboren.