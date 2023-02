Was die Zukunft des Mülls anbelangt, war im Drautal schon alles klar – genauer gesagt zwischen den beiden Gemeinden Dellach und Berg. Man hat sich vor einem Jahr darauf verständigt, die aufgestellten Mulden am gemeinsam genutzten Altstoffsammelzentrum zu überdachen. Zum einen würde die Schneeräumung wegfallen, zum anderen würde das Gewicht von Regen und Schnee die Kosten für die Entsorgung nicht mehr in die Höhe treiben. Das Förderprogramm "Interkommunale Zusammenarbeit" des Landes Kärnten kam deshalb gerade recht.