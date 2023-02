Die EU-Leader-Region Hermagor lukrierte in den vergangenen fünf Jahren über sechs Millionen Euro an EU-Fördermitteln. Dank der rund 100 von privaten oder öffentlichen Interessentengruppen im Bezirk Hermagor eingereichten Projekte, die entweder schon umgesetzt wurden oder sich gerade in Umsetzung befinden.

Laut Regionalmanager Friedrich Veider zählen zum überregionalen Projektgebiet beiderseits der Grenze insgesamt 58 Gemeinden, in denen rund 102.000 Menschen leben.