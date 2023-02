Stellen Sie sich vor, es ist finster in Spittal und ganz Oberkärnten – über mehrere Tage. Neudeutsch bezeichnet man einen derartigen großflächigen Zusammenbruch des Stromnetzes "Blackout". Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat angekündigt, dass das Bundesheer dafür gerüstet sein soll. Bis 2025 sollen in ganz Österreich deshalb 100 Kasernen "autark" gemacht werden. Kostenpunkt: 95 Millionen Euro. In Spittal arbeitet man bereits an einer Umsetzung des Projekts "Autarkie".