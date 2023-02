Die Gerüchte kursieren seit Monaten: In Gmünd soll ein Kunsthaus von internationaler Strahlkraft entstehen. Dass Hans Peter Haselsteiner das sogenannte „Lax-Haus“ auf dem Hauptplatz angekauft hat, hat die Spekulationen weiter angeheizt. Genauere Details sollen zwar erst im Juni bekannt gegeben werden, aber seit gestern ist klar: Die Kulturinitiative Gmünd, die seit vielen Jahren in Oberkärnten für hochkarätigen Kunstgenuss sorgt, wird in eine Privatstiftung überführt, das Land Kärnten tritt dabei mit 50.000 Euro als einer von insgesamt sechs Hauptstiftern auf. Dazu gehören weiters neben der Stadt Gmünd, Alfred Markowitsch (ihm gehörte das Haus) sowie der Kulturinitiative Gmünd eben auch die „Haselsteiner Familien-Privatstiftung“ und die Strabag.