Die Projektidee, das Kloster Waisach zu einem Gesundheitsresort umzubauen, kursiert im Oberen Drautal seit drei Jahren. Dessen Entwickler, Wilfried Seywald, kann nun mit guten Neuigkeiten aufwarten: „Wir haben inzwischen alle behördlichen Genehmigungen, einzig die Finanzierung stellt uns noch vor Herausforderungen.“ Der aus Berg im Drautal stammende PR-Berater und Touristiker rechnet mit Investitionskosten von rund 22 Millionen Euro, von denen ein Drittel mit Eigenkapital unterlegt werden muss. Der Rest soll über Sonderförderungen der EU, des Bundes und des Landes finanziert sowie von Banken übernommen werden.

Die Frage, ob das Vorhaben „stirbt“, sollte die Eigenkapitalquote nicht erreicht werden, verneint er vehement: „Das Klosterbad wird in jedem Fall realisiert, es wird eben nur etwas länger dauern.“ Für die Umsetzung wurde die „Klosterbad Waisach Projektentwicklungs GmbH“, deren Geschäftsführer Seywald ist, gegründet. „Es gibt bereits Geldgeber, aber deren Kapital reicht nicht aus. Bis zu 50 Prozent der Anteile werden gegen entsprechende Eigenmittel für Investoren angeboten, mit einer Behaltefrist von mindestens zehn Jahren, langfristig ist auch ein vollständiger Exit möglich“, so Seywald weiter.



Das im Jahr 1746 errichtete Kloster Waisach © KK/SEYWALD

Was kann man sich vom Architekturbüro Ronacher geplanten Gesundheitsresort erwarten? „Geplant sind im barocken Tuffsteinbau 60 Zimmer auf vier Ebenen, Seminar- und Behandlungsräume, Restaurant, Spa, Klosterladen, eine Wasserkapelle sowie ein Glockenturm, eine Tuffsteingalerie und Kräutergärten“, sagt Seywald, der sich auch als Initiator der Europäischen Toleranzgespräche in Fresach einen Namen gemacht hat. Zur Infrastruktur des 1746 errichteten Klosters zählen denkmalgeschützte Kreuzgänge, barocke Klosterzellen und Tafelräume sowie eine hochwertige Magnesiumsulfat-Mineralquelle, die für Kurzwecke genutzt werden soll. Von der inhaltlichen Ausrichtung her ist von einem „Pure Health“-Resort die Rede. Es soll sich der Belebung der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) sowie adäquater Ernährungs- und Bewegungstherapien widmen.

Grünes Licht vom Denkmalamt

Vom Bundesdenkmalamt gibt es grünes Licht. „Aufgrund der mit dem Denkmalschutz verbundenen Auflagen ist mit erhöhten Baukosten zu rechnen“, so Seywald, der von der besonderen Atmosphäre des Klosters überzeugt ist. Bis 1929 war der Orden der Herz-Jesu-Missionare dort beheimatet. „Der Hermagorer Architekt Herwig Ronacher hat viel dazu beigetragen, sämtliche Bewilligungen einzuholen und das Projekt baureif zu machen“, lobt Seywald. Der aus dem Jahr 1907 stammende Zubau im Osten wird abgerissen, dort entstehen ein Restaurant sowie Garagenstellplätze. Seywald rechnet mit einer zweijährigen Bauzeit, geht es nach seinen Wünschen, soll der Spatenstich noch heuer erfolgen.