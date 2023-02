Eine kuriose Wendung nahm ein vermeintlicher Diebstahl eines Jagdgewehrs Ende Dezember in Oberkärnten, der die Polizei beschäftigt hatte. Ein Jäger hatte bei der Polizei angezeigt, dass das Gewehr samt Zielfernrohr am Stefanitag aus seinem versperrten Pkw entwendet worden war. Er gab an, dass das Jagdgewehr im Kofferraum in einem Jagdmantel eingewickelt war.

Da der Jäger das Fehlen seiner Büchse erst am Abend bemerkte, fuhr er zu jenem Lokal, wo er sich zwischen 14 und 17 Uhr aufgehalten hatte, und befragte selbstständig die Gäste. Doch ohne Erfolg. Mittlerweile ist das Rätsel um das 1000 Euro teure Gewehr gelöst. Der Mann war am Tag zuvor mit einem Freund mitgefahren. "In dessen Pkw befand sich die Jagdwaffe", sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten.