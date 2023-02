Gebannte Blicke auf die Bildschirme im Vereinslokal vom Fanklub Marco Schwarz. Nach den ersten Zwischenzeiten war schnell klar: Der Start in die Alpine Skiweltmeisterschaft könnte nicht besser sein. In Courchevel jagte "Blacky" in der Kombination die Bestzeit, die Alexis Pinturault im Super-G aufstellte. Als im Ziel Platz zwei aufleuchtet, brandet in der Pizzeria "La Strada" Jubel auf. "Ich bin sprachlos. Es war eine Wahnsinnsfahrt", sagt Vater Rudi Schwarz. Sein Gefühl vor dem ersten Durchgang: Wenn der Super-G passt, winkt Edelmetall. Und genau so sollte es kommen.