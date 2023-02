Ob Tube, Rodel oder Kinder-Skibob: mit der Snowtubing-Area startet das Almresort Frühauf ein neues Angebot für die ganze Familie in der Innerkrems. Denn gleich am Ortsanfang kann man sich entweder in den Snowtubing-Bahnen den Adrenalinschub holen oder ganz sanft mit den Kleinsten über die Rodelpiste gleiten. Für alle Alters- und Sportlichkeitsstufen eröffnet sich hier ein Schnee-Eldorado, in dem man auch einfach nur die Sonne oder einen Glühwein genießen kann.

Über den Zauberteppich wird der Aufstieg zum Kinderspiel und nach nur wenigen Schritten stehen vier unterschiedliche Tubing-Bahnen sowie weitläufige Rodelpisten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Auswahl, die täglich frisch präpariert werden.

Sportgeräte wie Tubes, Rodeln oder Skibobs können vor Ort gegen eine Gebühr von 5 Euro ausgeliehen oder selber mitgebracht werden. Die Tageskarte kostet 5 Euro pro Person. Geöffnet ist die Snowtubing-Area täglich von 10.30 bis 16 Uhr.

© Almresort Frühauf

Erster Nightrace

Ein besonderes Highlight wird das Nightrace in der Innerkrems, wo ein Rodel-Riesentorlauf für die ganze Familie am Programm steht. Bei Flutlicht kann jeder kann an den Start gehen und das Rennen in seiner Geschwindigkeit in Angriff nehmen: ob kleine oder große Rennläufer. Und jeder wird dabei zum Gewinner! Denn alle Rennteilnehmer erhalten einen Gutschein für einen Snowtubing-Tag in der Innerkrems und als Hauptpreis wird ein Wochenende für eine Familie im Almresort Frühauf verlost. Die Teilnahme ist kostenlos – Anmeldungen vor Ort. Rodeln wenn möglich bitte mitbringen.