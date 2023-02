Die Lurnfelderin Eva Renner-Martin will jenen eine Stimme geben, die psychisch erkrankt sind. Ihren eigenen Überlebenskampf schreibt sie nieder und verarbeitet ihn in Buchform.

Ich habe eine Psychose entwickelt, die sich bis heute hinzieht“, spricht Eva Renner-Martin ganz offen über ihre chronische Erkrankung. Mit 26 Jahren brach sie ihr Studium an der Universität Wien ab. Die Zeit danach arbeitete sie in ihrem Buch „Obdach-los“ auf. „Ich beschreibe die Obdachlosigkeit, das Scheitern und die Einsamkeit aus subjektiver Sicht. Es ist eine poetische Annäherung mit Gedichten und Prosatexten“, sagt die Lurnfelderin, die in Wien auf der Straße lebte und Notschlafstellen besuchte.

Die Autorin fühlte sich der Literatur schon in jungen Jahren sehr verbunden. 1997 erhielt Renner-Martin den Kärntner Jugendlyrikpreis, publizierte ihre ersten Texte aber erst viele Jahre später: „Auf der Straße zu stehen war ein Überlebenskampf. Ich habe meine Erfahrungen lang mit mir herumgetragen und dann die Öffentlichkeit gesucht.“ Und das nach mehreren Psychiatrieaufenthalten in Klagenfurt, die sich mit Reisen durch Europa und Kanada abwechselten.

Eva Renner-Martin arbeitet in ihren Büchern einschneidende Erlebnisse auf © KK/Privat

Gesellschaftlichen Abstieg thematisieren

Ende 2022 erschien mit „Schreiben von unten – Texte vom Leben am Rand“ Renner-Martins achtes Werk. Zum Teil sind die in dem Taschenbuch gesammelten Texte und Gedichte bereits in Straßenzeitungen wie dem Wiener „Augustin“ oder dem „Megaphon Graz“ erschienen – oder erscheinen noch. „Seit 2021 sind um die 30 neue Texte entstanden. Viele Menschen sind mit einer Straßenzeitung aber nicht zu erreichen“, erzählt die Kolumnistin. Das Buch eigne sich gut als Einstieg, zum „Hineinschnuppern in eine Situation, die mehr und mehr Menschen betrifft, nämlich der gesellschaftliche Abstieg durch Krise“.

Mittlerweile lebt die 42-Jährige wieder in ihrer Heimat in Lurnfeld. Ihre Erkrankung begleitet sie weiterhin: „Aus gesundheitlichen Gründen wollte ich ein Arbeitsstipendium für Literatur nicht annehmen.“ Sie werde weiterschreiben und ihren Traum verfolgen, davon leben zu können. Auf diese Weise will Renner-Martin „stigmatisierte Themen“ aufzeigen und einen positiven Einfluss auf jene ausüben, die unter psychischen Problemen leiden. Erhältlich sind ihre Bücher im Buchhandel oder auf www.united-pc.eu.