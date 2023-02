Erfreulich abgeschlossen haben die Mitglieder der zwei Kiwanisklubs in der Stadt Spittal ihre Charityaktion "Kunst-Adventkalender". Sie und die Käufer dieses Kiwanis-Projekts können mit dem Ertrag daraus beeinträchtigten Kindern und Familien in Oberkärnten helfen. Nach ihrem Kauf wurden 26 Unterstützer nun auch glückliche Gewinner von Sachpreisen.

Überreicht wurden diese bei einer kleinen Feier bei Uhren-Juwelen Susanne Brigola in Spittal von den Klubpräsidenten Monika Konrad (KC Spittal-Porcia) und Klaus Hössl (KC Spittal/Drau) sowie Chairman Jürgen Petz. Den Hauptgewinn – das Originalbild der Künstlerin Gerda Obermoser-Kotric – gewann Johannes Eggarter aus Spittal. Der zweite Preis – ein Kurzurlaub im Hinteregger Hotel – ging an Rosemarie Sereinig-Huber in Afritz, der dritte Preis – ein Gutschein von Garten und Floristik Winkler in Seeboden – an Gernot Kacetl aus Lienz.

Viele Gewinner

Weitere Sachpreise wie Sparcards der Kärntner Sparkasse, Hotelgutscheine, Kleidung von GoldeckTextil, Skischulstunden, Schmuckgutscheine, Kaffee, Brettljausen und mehr wurden den Gewinnern übergeben.

Die Präsidenten Monika Konrad und Klaus Hössl bedankten sich bei allen Beteiligten für das Zustandekommen des Erfolgs des Kunst-Adventkalenders, ganz besonders bei den Sponsoren dieses Projektes. Diese erhielten als Dankeschön die diesjährige Kalender-Sonderedition, in der alle bisherigen 15 Ausgaben gesammelt aufscheinen.

Nach dem Abschluss des Adventprojekts haben die 44 Männer des KC Spittal/Drau ihre nächste Aufgabe zu bewältigen: die Vorbereitung zum Jubiläumskonzertabend "L’Encouragement", welches am Samstag, den 25. Feber, um 17 Uhr in Spittal stattfinden wird. Diesmal im Spittl, weil das Konzert zum 30. Mal stattfindet. Dabei werden zahlreiche ehemals geförderte musikalische Talente verschiedenster Musikrichtungen aufspielen.