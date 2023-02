Die Prognosen sind eingetreten: Seit Samstagnacht stürmt es in weiten Teilen Kärntens. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

10.31 Uhr: Warnung vor Spaziergängen

Für die Menschen wird die Situation zunehmend gefährlicher. Im gesamten Gebiet zwischen Spittal und Klagenfurt empfiehlt die Polizei, Spaziergänge zu meiden.

10.12 Uhr: Bäume stürzen um

Nicht nur auf den Bergen, auch im Stadtgebiet ziehen die Windböen immer stärker an. Im Klagenfurter Becken sind bereits zahlreiche Bäume umgestürzt und sorgen für Verkehrsbehinderungen, Straßensperren und Stromausfällen. "Es geht rund", heißt es von der Berufsfeuerwehr, die aktuell die vielen Einsätze koordinieren muss.

9.55 Uhr: Lawinengefahr steigt

Im Nordwesten des Landes herrscht über der Waldgrenze bereits Lawinenstufe 4 (große Gefahr), darunter Stufe 3 (erhebliche Gefahr). "Das Hauptproblem ist der Triebschnee durch den Sturm", sagt Wilfried Ertl vom Lawinenwarndienst Kärnten. Die Bedingungen für Tourengeher seien derzeit nicht einladend. "Wenn jemand unbedingt etwas machen muss, dann bitte in Talnähe", appelliert Ertl.

9.27 Uhr: 3700 Haushalte ohne Strom

Plötzlich ist alles ganz schnell gegangen. Noch zwischen 8 und 9 Uhr waren keine Störungen gemeldet. Jetzt gibt es laut Kärnten Netz Ausfälle vom Millstättersee bis ins Lavanttal. Aktuell sind 3700 Haushalte ohne Strom. "Wir grenzen die Gebiete gerade ein und mobilisieren alle Kräfte. Der Sturm dürfte schlagartig durch ganz Kärnten gezogen sein", sagt Robert Schmaranz, Leiter Netzführung Kärnten Netz.

9 Uhr: Skigebiete können nicht öffnen



Quer über Kärnten stehen die Liftanlagen derzeit noch still. In Bad Kleinkirchheim konnte kein Lift in Betrieb genommen werden. Nur die Förderbänder laufen. Auch auf der Turrach fahren derzeit keine Seilbahnen. Ebenfalls betroffen ist das Nassfeld. Dort sind derzeit nur ein paar Schlepplifte in Betrieb. Vort Ort berichtet man von Böen zwischen 120 und 130 Stundenkilometern. Laut Prognosen dürfte es den ganzen Tag über maximal ein eingeschränktes Skivergnügen geben.

8.30 Uhr: Schneeverwehungen und Lawinengefahr

Die L19 Innerkremser Landesstraße ist laut Antenne Kärnten zwischen Innerkrems und Schönfeld wegen Lawinengefahr gesperrt. Zwischen Gnesau und Turracher Höhe in beiden Richtungen Schneeverwehungen auf der Fahrbahn.