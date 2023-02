An der entsprechenden Widmung für eine Heilwasser-Abfüllanlage in der Ortschaft Bruggen in Greifenburg, spießte es sich bereits vor einem Jahr als das Projekt publik wurde. Die Widmungsangelegenheit wurde jüngst vor dem Landesverwaltungsgericht verhandelt, mit dem Ergebnis, dass ein Amtssachverständiger zu dem Schluss kam, dass das Bauvorhaben dem örtlichen Entwicklungskonzept und einer vom Projektwerber beantragten Sonderwidmung nicht entspricht (siehe Factbox unten).

Der deutsche Geschäftsführer, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, verfolgt inzwischen neue Pläne für die „Drautaler Quellenbetriebe GmbH“.