Zuckersüß, diese Karriere! Dass Michelle Strauß (22) die Konditoren-Laufbahn einschlagen wird, wusste sie schon im zarten Alter von 13 Jahren. Am 3. Juli des Vorjahres absolvierte die Baldramsdorferin die Meisterprüfung in Graz, seit dem 1. Feber 2023 hat sie ihr Gewerbe angemeldet. Die 22-Jährige ist nun ganz offiziell Unternehmerin und startet mit "Michelles Sweet Dreams" in das Berufsleben.