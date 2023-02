In Obervellach sind Verkehrsprobleme an der Mölltalstraße (B 106) ein Dauerthema. „Die Bevölkerung hat die Situation bei den Verkehrsbehörden schon mehrfach, aber erfolglos vorgebracht“, erzählt Angelika Staats. Gemeinsam mit Edith-Maria Lesnik hat die Gemeinderätin (Liste E 20 – Frauen in Obervellach) Gefahrenpotenziale und lärmbelastete Gebiete dokumentiert: Zehn neuralgische Punkte wurden aufgezeigt.