Der Valentinstag steht bevor und die Stadtbücherei Spittal hat für die Woche der Liebe etwas Besonderes vorbereitet. Alle, die bereits ein Abo bei der Bücherei haben oder sie kennenlernen möchte, können sich überraschen lassen. Und zwar mit einem literarischen Blind Date.

Die Mitarbeiterinnen haben ihre Lieblingsbücher herausgesucht und zusammen mit den Teilnehmerinnen des Projekts "Ausbildungsfit Oberkärnten" liebevoll eingepackt und kreativ gestaltet. "Denn ertappt man sich nicht oft selbst dabei, dass man immer wieder zum selben Buch greift?", fragt Astrid Arztmann, Leiterin der Stadtbücherei. Die Überraschungsbücher sind lediglich mit ein paar Schlagwörtern zur Orientierung beschrieben.

Geschenk mit Überraschungseffekt

Und so kann man sich auch selbst mit einer guten Lektüre überraschen. Das Stadtbücherei-Team verspricht: "Wer die Abwechslung liebt oder sich auf etwas Neues einlassen will, wird sich in der Valentinstagswoche bei uns besonders wohlfühlen."