Der Tauerntunnel wird in der Zeit von 18. November 2024 bis 4. Juli 2025 komplett modernisiert. Doch bevor es so weit ist, müssen noch in diesem Jahr dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten im Tunnel durchgeführt werden. Das gaben die ÖBB am Freitag bekannt. Aus diesem Grund muss der Tunnel von 12. April bis 17. Mai 2023 gesperrt und der Personenfernverkehr und Güterverkehr großräumig umgeleitet werden. Die Autoschleuse Tauernbahn verkehrt in diesem Zeitraum nicht.

"Die mit dem Bauprogramm der Asfinag auf der Tauernstrecke abgestimmte große Modernisierungsphase, die am 18. November 2024 beginnt (...), ist davon unabhängig. Der Aufwand zur Instandhaltung des 113 Jahre alten Tunnels nimmt laufend zu und macht dadurch eine Komplett-Modernisierung des Tauerntunnels auch aus Sicherheitsgründen notwendig", heißt es in einer Aussendung.

Aus diesen Gründen sei auch in diesem Jahr eine rund einmonatige Sperre des Tunnels notwendig. Im Zuge der laufenden Überprüfungen des Tunnels habe sich gezeigt, dass im Bereich Portal Böckstein auf einer Länge von rund 20 Metern umfangreiche Stützmaßnahmen notwendig seien, die nicht bis Herbst 2024 aufgeschoben werden können. Die dafür notwendigen Einbauten, die als Vorsichtsmaßnahme getroffen werden, bedeuten, dass der Tauerntunnel komplett gesperrt werden muss. Die ÖBB bitten um Verständnis.