Die Prognosen sind eingetreten: Am Donnerstag stürmte und schneite es in Teilen Kärntens und Osttirols zum Teil heftig. In Oberkärnten entschied die Lawinenkommission am Donnerstag, die Innerkremser Landesstraße (L 19) ab der Ortsausfahrt Innerkrems in Richtung Landesgrenze bis zum Ortsgebiet Schönfeld zu sperren. Wie Guido Schiffer von der Lawinenkommission Freitagfrüh gegenüber der Kleinen Zeitung sagte, sei die Sperre eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. In der Zwischenzeit wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.