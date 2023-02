Das Musizieren mit der Blockflöte war die große Leidenschaft von Edith Egger. Am 12. Jänner erklang der Schlussakkord des Lebens der passionierten Musikerin. Eggers Leidenschaft war ansteckend. Und so gelang es ihr in ihrer Zeit als Musikschullehrerin von 1969 bis 2007, dass viele junge Oberkärntnerinnen und Oberkärntner die Liebe zur Musik fanden. Viele ihrer ehemaligen Schüler schlugen deshalb auch beruflich einen musikalischen Weg ein – auch als Lehrer. Egger war nicht nur eine Frau, die ihre eigene Stimme spielen konnte, sie stellte auch ihr Können als Dirigentin unter Beweis. Von 1974 bis 1989 hatte sie die Leitung der Bezirksmusikschule Spittal über. Die Aufbauarbeit in den Gründungsjahren lag im Wesentlichen in ihren Händen.