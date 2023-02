"Es schneit ein wenig, aber die Leute kommen trotzdem", berichtet Eismeister Norbert Jank am Donnerstagvormittag. Die Bedingungen seien unangenehm, auch weil der Wind sich bemerkbar macht. Die leichten Schneefälle stellen aber kein Problem dar. "In zwei Stunden ist ein halber Zentimeter zusammengekommen", so Jank.