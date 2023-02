Unter der Woche arbeitet er auswärts in Salzburg, an den Wochenenden gehört der Eisturm "Alpiner Marterpfahl" ihm. Bereits im Herbst bastelte er an seinem liebsten alpinen Trainingsgerät und verpasste dem Überhang eine neue Verkleidung, schraubte etliche Griffe und Sicherungsösen nach seinen Vorstellungen und wartete auf den Frost.