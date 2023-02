Graziano Vitolo ist soziales Engagement wichtig. Der Direktor der "Robinson Schlanitzen Alm", der in Arriach wohnt, das wie Treffen von der Unwetterkatastrophe betroffen ist, sagt: "Wenn man helfen kann, soll man es auch tun!" Als er erfuhr, dass der Turnsaal des "Haus Antonius" in Treffen am Ossiacher See der Naturkatastrophe zum Opfer gefallen war und die in dieser sozialpädagogischen Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen deshalb auf Turn- und Spielgeräte verzichten müssen, erzählte Vitolo seinen Gästen und seinem Team auf der "Schlanitzen Alm" auf dem Nassfeld davon. Und alle waren zum Helfen bereit.