Nach dem musikalischen Auftakt von Michael Samitz und Stefan Stückler begrüßte Heidi Pucher, Vorstandsmitglied von Kultur.impuls, neben zahlreichen Besuchern auch die Obfrau Margret Joch, Mitglieder von Kultur.impuls, Künstlerkollegen und den Bürgermeister von Baldramsdorf, Friedrich Paulitsch. Thomas Schäfauer, Bürgermeister der Marktgemeinde Seeboden, der an den Ausstellungseröffnungen regelmäßig teilnimmt, ließ sich dieses Mal entschuldigen.

Die Kunsthistorikerin und Galeristin, Gretl Miklautz der Galerie Alte und Neue Kunst in Gmünd, konnte das Publikum durch ihre spannende und kurzweilige Einführung in die Lebensgeschichte und Arbeitsweise der Künstlerin begeistern. Der Arbeitsprozess von Marlies Liekfeld-Rapetti wird initiiert durch das Finden von Materialien. Sie benutzt Fundhölzer, Asche, Naturfasern, Schnüre, Verpackungsvlies und Stoffreste, die sie zum Teil mit Kaffee, Tee oder Rotwein einfärbt und dann entsprechend künstlerisch umsetzt. In einem meditativen Schöpfungsprozess entstehen feenhafte Wesen, Netz-Gespinste, Schaukästen mit dickem Strickwerk und ihre "Aschekleider". Auf ein von ihr geschichtetes, meterlanges Papier mit eingearbeiteter Asche schneidet sie die Form eines Kleides aus und schreibt darauf das Märchen von Aschenputtel, übermalt mit stets wiederkehrenden maschenförmigen Schriftzügen.

Arbeiten der Künstlerin © Jo Hermann

Das Strickwerkzeug in ihrer Hand empfindet Marlies Liekfeld-Rapetti als Waffe zur digitalen Vorherrschaft, gegen Hast und Geschäftigkeit der heute schnelllebigen und medialen Gesellschaft. Ihre, mit extra angefertigten Stricknadeln, entstandenen transparenten Maschenkonstrukte laden sowohl zur meditativen als auch zur haptischen Auseinandersetzung ein.

Die in Königsberg/Preußen geborene Künstlerin Marlies Liekfeld-Rapetti lebte von 1985 bis 2009 in Kaning/Gemeinde Radenthein. Dort erwarb sie ein altes Bauernhaus, restaurierte es kunstvoll, ohne den Charakter des Hauses zu verändern. Dafür wurde sie mit dem 1. Architekturpreis ausgezeichnet. Vor ungefähr 15 Jahren konnte sie in Radenthein mit 40 Industrieskulpturen, den sogenannten RADIS aus Edelstahl, große Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Michael Samitz, Stefan Stückler © Jo Hermann

Seit 2016 lebt und arbeitet die Künstlerin in Klagenfurt. Sie ist Mitglied im Kunstverein Kärnten, im Berufsverband bildender Künstler und Arbeitsgemeinschaft Mülheim-Ruhr. Ausgestellt hat sie in Deutschland, Italien, Österreich, Russland, Slowenien, Düsseldorf, Stuttgart, München, Essen, Regensburg, Berlin, Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Wolfsberg, Millstatt, Imperia, Kaliningrad.

Ihre Werke befinden sich in Privatbesitz, aber auch im öffentlichen Raum, unter anderem in der Stadt Mülheim an der Ruhr und der Stadt Klagenfurt am Wörthersee.