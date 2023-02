Eines kann Eismeister Norbert Jank nach über 55 Jahren Erfahrung auf dem Eis sagen: „Das Eis wird aufgrund der Klimaerwärmung von Jahr zu Jahr schlechter, unsere Arbeit immer gefährlicher.“ Diesen Winter hat sich die Lage zugespitzt. „Von Mitte Dezember bis Mitte Jänner lagen die Temperaturen immer bei null Grad, das Eis ist nicht mehr gewachsen. Als es um die Vorbereitungen für die 33. Elfstädte-Tour ging, kamen am 16. Jänner 30 Zentimeter Schnee“, schildert der 76-Jährige, der sich auf die Hilfe seiner Söhne Bernhard und Norbert junior sowie auf Hubert Stampfer verlassen kann. „Wir haben alles riskiert, um die Bahnen vom Schnee zu befreien. Der Ford Fiesta wäre zu schwach gewesen, so hat Bernhard sein Privatauto genommen. Es gelang uns, zehn bis 15 Meter breite Eisbahnen frei zu räumen und die entstandenen Löcher in der Eisdecke mit Schnee zu stopfen.“