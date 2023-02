"Es fühlt sich wie ein leichtes Erdbeben an, wenn ein großer Lkw vorbeidonnert. Gläser in der Vitrine fangen zu vibrieren an und Lampen beginnen zu wanken", beschreibt Helmut Span die Umstände, die er in seinem Haus erlebt. Er wohnt in Napplach in der Gemeinde Reißeck. Für ihn und seine Nachbarn ist der seit Jahren ansteigende Schwerverkehr auf der Mölltalstraße (B 106) zu einer großen Belastung geworden. Daher wurde eine Unterschriftenaktion mit bisher 250 Unterstützern gestartet. Die Forderung der Anrainer lautet, dass die aus den 1950er-Jahren stammende Betonfahrbahn endlich auf einer Länge von 1,5 Kilometern asphaltiert und die Geschwindigkeitsbeschränkung von derzeit 70 km/h auf 50 km/h herabgesetzt werden soll.