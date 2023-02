Wenn am Mittwoch um 7.30 Uhr der Startschuss am Weißensee fällt, geht es für die Profiläufer aus den Niederlanden um jede Sekunde. Nicht weniger sportlich ging es beim gestrigen Volkslauf zu, schließlich galt es 100 beziehungsweise 200 Kilometer zu absolvieren. Und die Freude des Teilnehmerfelds, der mitangereisten Familien sowie der Organisatoren war groß. In der Vorwoche mussten bis auf die offenen niederländischen Meisterschaften am Sonntag alle Bewerbe abgesagt werden.