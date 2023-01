Ein in Rennweg als herzensguter und als treibende Kraft geschätzter Mitbürger kam am Samstag bei einem Lawinenunglück ums Leben. Für Eduard Kratzwald war die Skitour in Richtung Gontalscharte (1800 Meter) am Katschberg ein Spaziergang, diesen Weg kannte der Vorzeigesportler in- und auswendig. Das Schneebrett dürfte der 62-Jährige selbst ausgelöst haben, er wurde davon mitgerissen und verschüttet.