Ein Skikollisionsunfall ereignete sich am Montag gegen 13.50 Uhr im Skigebiet Nassfeld. Ein 68-jähriger Skifahrer aus Deutschland und ein 35-Jähriger aus Slowenien stießen zusammen und verletzten sich schwer. Die beiden Beteiligten wurden von zwei Rettungshubschraubern (ARA1 und RK1) in das Klinikum Klagenfurt und in das Krankenhaus Spittal gebracht.