Hauben festhalten, heißt es in Oberkärnten. Die Unwetterzentrale (UWZ) warnt vor Windböen, die am Dienstag teils stärker ausfallen könnten. Große Teile des Bezirks Spittal – gerade die nördlichen Bereiche – sind auf der Website orange eingefärbt, die dritte der fünf Warnstufen der UWZ. Auch der Wetterdienst GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) warnt vor dem teils stürmischen Nordwind in den Tälern im Norden.

Der Wind bringt erstmal auch Vorteile mit sich: "Am Dienstag sorgt der kräftige Nordföhn in Kärnten für aufgelockert bewölktes Wetter, zwischendurch scheint länger die Sonne", schreibt GeoSphere. Allerdings: "In den Tauern kann der Föhn stürmisch werden, aber auch hier lockern die Wolken auf. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen einem Grad in windgeschützteren Regionen und sechs Grad bei Nordföhn."

Und auch am Mittwoch bleibt es windig: "In einigen Tälern greift wieder lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest durch."

Orkanböen gab es am Montag bereits in der Steiermark, hier – und vor allem in der Obersteiermark – wird in der Nacht auf Dienstag einiges an Neuschnee erwartet.