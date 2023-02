Hauben festhalten, heißt es in weiterhin Oberkärnten. Meteorologen warnen erneut vor Windböen, die zum Teil stärker ausfallen könnten. Betroffen können große Teile des Bezirks Spittal sein.

Der Wind hat auch Vorteile gebracht: "Am Dienstag sorgte der kräftige Nordföhn in Kärnten für aufgelockert bewölktes Wetter, zwischendurch schien länger die Sonne", schreibt GeoSphere und sagt für Mittwoch voraus: "In einigen Tälern greift wieder lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest durch."

Orkanböen gab es am Montag bereits in der Steiermark, hier – und vor allem in der Obersteiermark – wird in der Nacht auf Dienstag einiges an Neuschnee erwartet.