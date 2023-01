Der 600 Meter lange Autobahn-Übergang Steinbrückenbach ist desolat und muss erneuert werden. Die Brücke befindet sich rund zwei Kilometer nördlich des Autobahnknotens Spittal-Millstätter See. Sie wurde 1975 errichtet und 2005 saniert. "Unsere Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass eine neuerliche Sanierung nicht zielführend wäre, daher wird die Brücke neu gebaut", sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Anfang März wird man bei jener Brücke in Fahrtrichtung Salzburg beginnen, die Tragkraft zu verstärken, sie wird nämlich ab Mai vierspurig geführt. Ab Mai wird mit dem Neubau der Brücke in Fahrtrichtung Villach begonnen – bautechnisch eine große Herausforderung.