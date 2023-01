Wer für eine der fünf Faschingssitzungen der „Penker Stenker“ eine Karte ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. „Nach einer halben Stunde waren nämlich Anfang Dezember alle weg“, sagt Kanzler Christoph Raunig. Die Reißecker Faschingsnarren, die sich 2010 formiert hatten, sind zu einem Geheimtipp in der Oberkärntner Szene geworden. Die Nummern sprühen vor Kreativität, Witz und Originalität. Seit 2019 gab es in Penk keine Premierensitzung mehr, so gab es Freitagabend gleich eine zweite Premiere.