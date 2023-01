Es war ein Husarenritt von Florian Lerchbaumer aus Stall. Der Radsportler und Influencer ist am Dreikönigstag in Stall aufgebrochen, um in die griechische Hauptstadt Athen zu radeln. Und er hatte wenig Wetterglück. "Seit eineinhalb Wochen fahre ich fast nur mehr im Regen und im Sturm", sagt er. Aber der Gedanke, dass er mit jedem Kilometer Spenden für den kranken Levi sammelt, hat ihm Motivation geschenkt, nicht aufzugeben. So entdeckte er Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Albanien, Montenegro und Griechenland auf eine ganz besondere Weise.