Wir kommen!“, funkt Peter Petrovic an einen Mitarbeiter der Goldeck Bergbahnen. Er hat die Kollegen der Bergrettung um 11.10 Uhr verständigt. Ein Mädchen einer deutschen Schulklasse ist zu Sturz gekommen und hat sich in der Leistengegend verletzt. Edi Steiner hat an diesem Vormittag Dienst. Er zieht sich an: Helm, Jacke, Handschuhe. Dann geht es hinein in die Ski und talwärts. Die Verletzte wartet bereits bei der Gondel-Bergstation, ein Akia-Einsatz ist dieses Mal nicht notwendig. Steiner begleitet die junge Dame ins Tal und hilft dem Team des Roten Kreuzes bei der Übergabe in das Rettungsauto. Es war der erste Einsatz an diesem Tag – aber einer von vielen in der ganzen Saison.