Freitagvormittag war ein Pensionist (70) in der Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal an der Drau, am Hof seines Sohnes mit Holzschnittarbeiten beschäftigt. Der 70-Jährige bediente die Kreissäge, während sein Sohn Holz von einem Holzstapel holte. Plötzlich holte der Sohn einen "lauten Knall", sein Vater lag bewusstlos auf dem Boden - mit einer stark blutenden Kopfwunde.

Der Sohn begann sofort mit der Erstversorgung und verständigte die Rettungskräfte. Laut Polizei dürfte sich beim Zuschneiden ein Holzstück in der Säge verkeilt haben. In der Folge wurde die Schutzhaube aus der Verankerung gerissen und gegen den Kopf des Pensionisten geschleudert.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Martin 4“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen.