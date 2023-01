Im Fritz Strobl Schulzentrum Spittal übernahm diesmal die 2a-Klasse die Organisation der "Ö3 Wundertüte macht Schule Aktion". Bis Mitte Dezember wurden im Zuge des Sozial- und Nachhaltigkeitsprojekts alte Handys gesammelt. Nun steht fest, dass die Mittelschule zum zweiten Mal in Folge einen Sammelrekord aufstellte.

Mit den Spenden wird der Umwelt und Familien in Not geholfen. Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben wieder alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln. Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art: Die Schulen haben 14.657 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt. Österreichweit haben die Mittelschule Stainz, die Schulen der Marienschwestern vom Karmel – Erla und das Bundesgymnasium Bludenz am meisten zum Sammelergebnis beitragen können.

Das Kärnten-Ranking:

MS Spittal/Drau Fritz Strobl Schulzentrum für Sport und Medienkommunikation: 108 gesammelte Handys VS 2 Ferlach: 57 gesammelte Handys VS 1 Villach: 27 gesammelte Handys

Georg Pölzl (Österreichische Post), Robert Kratky (Ö3) und Michael Landau (Caritas) © Hitradio Ö3/Phillip Kofler

Weitere Detail-Ergebnisse für Kärnten gibt es hier. Und ab sofort gilt für ganz Österreich: Alte Handys bereitlegen – die Ö3-Wundertüte kommt im Herbst wieder verlässlich in alle Haushalte im ganzen Land.