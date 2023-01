Am 25. und 26. Jänner war es wieder so weit: Bereits zum 13. Mal organisierte die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) einen Nachmittag der offenen Türen bei zahlreichen Kärntner Betrieben. In allen Kärntner Bezirken beteiligten sich an der "Berufsspionage" insgesamt rund 180 Unternehmen, vom Kleinbetrieb bis zum international tätigen Konzern. Dabei öffneten am 25. Jänner in Oberkärnten 43 Betriebe ihre Türen und gaben Eltern mit ihren 13- beziehungsweise 14-jährigen Kindern einen Einblick in das jeweilige Unternehmen und die dazugehörigen Berufe.