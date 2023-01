Eingebettet in den Biosphärenpark Nockberge liegt das Hotel Gut Trattlerhof & Chalets am Ortseingang von Bad Kleinkirchheim. Das Hotel, welches nunmehr in 5. Generation von Familie Forstnig geführt wird, bietet so einiges – vom Wald-Spa, über regionale Kulinarik bis hin zu Gutshof-Erlebnissen. Die "Hofleute", wie die circa 50 Mitarbeiter in der Hofsprache genannt werden, sind ein wichtiger Bestandteil des jahrelangen Erfolgs. Um die vielen langjährigen Mitgestalter zu würdigen, wurde nun die "Hofleute-Agenda 2025" beschlossen.

"Wir wollen uns noch mehr um unsere Mitarbeiter kümmern und diese zu unseren Partnern und Mit-Unternehmern machen. Wir möchten noch mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen und gleichermaßen unsere Hofleute motivieren, aktiv den Unternehmenserfolg zu unterstützen und daran teilzuhaben", sagt Trattlerhof-Inhaber Jakob Forstnig. Ziel sei eine langfristige Partnerschaft.

Die Inhaberfamilie Forstnig © Gert Perauer

"Best Employer Destination" Bad Kleinkirchheim

Passenderweise ist der Thermenort "Best Employer Destination" und bietet Mitarbeitern zahlreiche Vorteile beim Einkaufen sowie der Nutzung der örtlichen Infrastruktur. Neben Angeboten und Rabatten im Trattlerhof selbst, erhalten die Mitarbeiter auch regionale Benefits. Sie erhalten etwa die Kärnten- & Sonnenschein Card zum Sonderpreis und können damit die Bergbahnen kostenlos oder die Therme zum ermäßigten Preis nutzen.

Gewinner des HolidayCheck Award 2023

Bestätigung kommt auch vonseiten der Gäste. Sie haben entschieden, dass das 4-Sterne-Hotel zu den zehn beliebtesten Unterkünften in Kärnten zählt. Bereits zum 4. Mal darf der Trattlerhof mit dem "HolidayCheck Award" die anerkannte Auszeichnung entgegennehmen.