Wenn sich Nominierte und Preisträger aus Osttirol und Oberkärnten miteinander freuen und sich gegenseitig gratulieren, dann ist es die Köpfe des Jahres Gala der Kleinen Zeitung. Für die Leserinnen und Leser standen 25 Kandidaten in den fünf Kategorien "Junge Talente", "Sport", "Starke Persönlichkeiten", "Unternehmergeist" und "Kultur" zur Wahl. Das Geheimnis um die Siegerinnen und Sieger wurde am Mittwochabend in der Carinthischen Musikakademie im Stift Ossiach gelüftet.

"In diesem schönen Ambiente möchten wir herausragenden Persönlichkeiten aus beiden Regionen unsere Wertschätzung aussprechen. Ich selbst bin aus Oberkärnten und hier sind die Menschen natürlich noch einmal eine Spur großartiger", sagte Chefredakteur Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, mit einem Zwinkern. Bei der Eröffnung pflichtete ihm Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) bei: "Es ist wichtig, dass ihre Geschichten vor den Vorhang geholt werden. Diese Persönlichkeiten sind Vorbilder und beeindrucken mit dem, was sie geleistet haben."

Die Köpfe des Jahres

Gleich zu Beginn versprach Moderatorin Martina Klementin dem Publikum eine Überraschung zum Schluss. Zuerst überrascht wurde aber der erste Preisträger des Abends. Der Irschener Thomas Hecher erhielt die meisten Stimmen und ist das junge Talent des Jahres. Mit ihm freute sich auch sein mitnominierter Sportkollege Fabio Wibmer aus Osttirol und Sponsorenvertreterin Ulrike Eder der Jungen Wirtschaft Hermagor, die den Preis übergab. Auf der Bühne sagte der frisch gebackene Junioren-Staatsmeister: "Nach dem Titel jetzt auch noch Kopf des Jahres zu werden, ist unglaublich."

Durchsetzen konnten sich die weiteren strahlenden Gewinner: ÖSV-Läuferin Sophia Waldauf (Sport), ihre Eltern Rosemarie und Josef nahmen den Preis stellvertretend entgegen, Europlast-Geschäftsführer Arthur Primus (Unternehmergeist), Robert Weichselbraun vom Rehabilitationszentrum Ederhof (Starke Persönlichkeiten) und Filmproduzentin Sabine Moser (Kultur). Erstere vom Sessellift und letztere von Tschechien aus schickten ihre Grüße per Videobotschaft.

Staraufgebot auf der Bühne

Für den angekündigten Überraschungseffekt sorgte Klementin, als sie Moderatorenkollege Marco Ventre auf die Bühne bat. Der Laudator für den Sonderpreis der Redaktion verriet: "Ich bin diesmal nervöser als bei meiner Musi-Premiere in Bad Kleinkirchheim." Seine Rede ging nämlich an einen Freund und Wegbereiter. Gottfried Würcher, Sänger der "Nockis", nahm von Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung, und Pierre Bechler von der Agentur Neunzehn-Null-Vier die Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegen.

Zahlreiche Ehrengäste

Enthusiastischen Beifall für die außergewöhnlichen Leistungen aller Preisträger gab es unter anderem von den Sponsorenvertretern Bianca Quendler-Blankenhagen (Kelag Stakeholder-Management), Kurt Tschemernjak (Vorstandsdirektor Kärntner Landesversicherung), Robert Gojkovic (Volksbank) und Emanuel Berger (Feuerberg). Applaudiert wurde auch von den Gewinnern des "Meet & Greet" mit Friedl Würcher sowie zahlreichen Ehrengästen, darunter Christian Kucher (Regionalforum Oberkärnten), Bezirkshauptmann Klaus Brandner, FPÖ-Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher, Horst Hackl und Hermann Klocker (Volksbank), Johannes Kandolf und Werner Plasounig (Wirtschaftskammer), Gottlieb Türk (Landespolizeidirektion) und Siegfried Neuschitzer (Tourismusverband Lieser-Maltatal).