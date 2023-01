Nicht nur in Kartitsch in Osttirol, auch in Kärnten hat ein Lawinenabgang am Mittwoch einen Großeinsatz an Rettungskräften ausgelöst: Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr ist auf dem Goldeck im Bezirk Spittal eine Lawinen abgegangen, berichtet Edmund Steiner von der Ortsstelle Spittal - Stockenboi der österreichischen Bergrettung.