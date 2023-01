Keine guten Nachrichten für die 33. Alternative holländische Elf-Städte-Tour am Weißensee: Die prognostizierte Kälte kam nicht. "In der Nacht auf Mittwoch hatte es nur um die null Grad", sagt Eismeister Norbert Jank. Das in den letzten Tagen mühsam vom Schnee befreite Eis musste inzwischen gesperrt werden.