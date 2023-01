Was sie direkt vermarkten, ist Gold wert. Bei der 10. Kärntner Brotprämierung konnten bäuerliche Betriebe ihre Produkte in fünf Kategorien einreichen. Neben den begehrten Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze wurden auch die Landessieger gekürt. Zum fünften Mal bewertete die Jury der Landwirtschaftskammer auch Marmeladen und Gelees. Die meisten Medaillen gingen an den Spittaler Biohof Sommeregger-Ebner.