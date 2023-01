Der Schnee spritzt nur so vom Pflug weg, wenn Norbert Jank mit dem 1200 Kilogramm schweren Suzuki mit 40 bis 50 Stundenkilometern über den Weißensee brettert. "Wenn ich langsamer fahre, schmeißt es den Schnee nicht weit genug hinaus", erklärt er nach getaner Arbeit Dienstagnachmittag zufrieden. Denn er und Hubert Stampfer konnten einen kleinen Sieg feiern: "Es ist uns gelungen, die 15 Zentimeter, die es in der Nacht auf die bereits geräumte Bahn geschneit hat, weg zu bekommen. Vier Kilometer sind frei. Der Schnee war sehr schwer. Das hätte auch nicht klappen können." Einzig, die Schneelast drückt an den Bahnrändern Wasser herein. "Zum Glück soll es jetzt auch kalt werden."