Seit Montagnachmittag, 16 Uhr, ist es Gewissheit für hunderte holländische Gäste, die am Dienstag in aller Früh den ersten Volkslauf der holländischen Elf-Städte-Tour über 100 oder 200 Kilometer in Angriff nehmen wollten: Im komplett gefüllten großen Festzelt wurde die Menge über die Absage dieses ersten Rennens informiert. Gemeinde und Organisatoren vom holländischen Veranstalter Stichting hatten sich den Tag über besprochen.