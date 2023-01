Warum seine Leidenschaft nicht mit dem Nützlichen verbinden? Das dachte sich wohl Mountainbiker Stefan Müller aus Millstatt. Er funktionierte ein Bike kurzerhand in eine Schneefräse um. Mit dieser zieht er, wie in einem auf seinem Instagram-Kanal geposteten Video zu sehen ist, seine Runden. "A little help for my uncle", wie er schreibt ("Eine kleine Hilfe für meinen Onkel"). Im Sommer wird er dann wohl wieder als Rasenmäher unterwegs sein ...

Der Profibiker macht aber auch mit spektakulären Aufnahmen von abenteuerlichen Bikeausflügen von sich Reden. So drehte er im Vorjahr mit dem Mountainbike ein paar Runden auf dem Weißensee. Dank Drohnenaufnahmen wurde die Tour auch bildgewaltig eingefangen.