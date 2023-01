Ein stetes Spiel der Kräfte ist das heuer zwischen Frau Holle und dem "Eis-Magier" vom Weißensee, wie Norbert Jank in einem Buch betitelt wird. So märchenhaft das klingt, so viel hängt davon ab, dass Jank und sein Team die Oberhand behalten und vor der holländischen Elf-Städte-Tour noch Hilfe von Väterchen Frost bekommen.