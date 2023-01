Eigentlich werden die diesjährigen "European Youth Olympic Festival" in Friaul-Julisch Venetien ausgetragen. Aber das Eishockey-Damenturnier geht in der Eis-Sport-Arena in Spittal über die Bühne. Am Sonntag, 22. Jänner, beginnt um 12 Uhr nach der Eröffnungszeremonie auch gleich das Auftaktspiel. In den Kader geschafft haben es mit Eva Kollegger, Britta Bachler, Valentin Prosen, Vanessa Picka und Emma Lintner fünf Kärntnerinnen. Lintner war gerade bei der U18 WM Division IA im Einsatz. Mit Emma Kleinlercher wird auch eine Osttirolerin auf dem Eis auflaufen.